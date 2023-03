Minori, ecco il progetto di pedonalizzazione della Torricella: dialogo aperto con i cittadini

L’amministrazione comunale di Minori rende disponibile a tutti un video rendering che costituisce una ipotesi progettuale della pedonalizzazione della Torricella e del rifacimento del lungomare cittadino, sulla scorta delle prescrizioni poste a base del realizzando progetto. Per raccogliere proposte e suggerimenti, oltre che per fornire le spiegazioni utili alla piena comprensione dell’intervento, tutti gli interessati potranno visionare compiutamente il rendering in aula consiliare e dialogare col sindaco e gli amministratori e con i tecnici nei giorni di sabato (18 e 25 marzo), domenica (19 e 26 marzo), lunedì (20 marzo) e mercoledì (22 marzo), dalle ore 10.30 alle 13 e dalle ore 16.30 alle 22.

L’imaging del lungomare non è definitivo ma ancora ipotetico: la collocazione delle aiuole, la distribuzione degli alberi e del verde, la doppia colorazione della pavimentazione sono possibilità pienamente modificabili, introdotte per chiarire che lo spazio fisico del lungomare rimarrà del tutto inalterato rispetto al presente, ma con l’opportunità di apportare ogni miglioramento che si riterrà utile.

Dalle immagini si comprende che il tracciato stradale della SS163 verrà traslato di circa 4/5 metri unicamente all’altezza della curva che immette sul rettilineo, occupando quello che attualmente è lo spazio dell’ultima aiuola e parte di quello che ospitava la fontana dei leoni; ciò comporterà un allargamento dell’area interna opposta, con la creazione di una piccola piazzetta. L'amministrazione «confida in un’ampia partecipazione, così che l’opera possa essere discussa e valutata con piena consapevolezza e senza pregiudizi».