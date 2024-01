Montecorice, scivola in un burrone: 53enne ricoverato con diverse fratture in ospedale

Scivola a piedi in un burrone lungo la strada provinciale 94 Perdifumo-Montecorice, in località Zoppi, in prossimità di un ponte già parzialmente crollato. Protagonista, ieri pomeriggio, un 53enne della zona, che è stato trasportato in eliambulanza all’Ospedale Del Mare di Napoli.

Ha riportato un trauma cranico ed alla gabbia toracica, ma non è in pericolo di vita. Sul posto a soccorrerlo sono stati i sanitari dell’ambulanza Givi di base a Santa Maria di Castellabate, che hanno attivato l’elisoccorso, atterrato in una zona adiacente all’incidente. È stato difficoltoso il recupero dell’uomo, essendo caduto per diversi metri. Sul posto anche i carabinieri. L’incidente è avvenuto lungo una strada provinciale chiusa da tempo a causa di diversi fenomeni franosi e più volge oggetto di polemiche.