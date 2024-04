La Nocera Multiservizi adotterà, già nelle prossime ore, un provvedimento disciplinare per valutare il comportamento di tre dipendenti che la settimana scorsa sono stati trovati in una zona non di loro competenza e in orario diverso per l’attività di spazzamento. Così come era successo all’inizio dell’anno per altri due lavoratori che erano stati sospesi temporaneamente dal servizio. Lo si è appreso al termine della riunione al municipio di Nocera Inferiore tra il sindaco Paolo De Maio, l’amministratore della partecipata, Sergio Stellato e le organizzazioni sindacali. De Maio e Stellato hanno riportato ai rappresentanti dei lavoratori quanto accaduto a Fosso Imperatore il 28 marzo scorso durante un giro di controllo della polizia locale. Nell’area industriale era stato trovato un auto-compattatore fermo e con personale a bordo.

«Non vogliamo crocifiggere nessuno - spiega il sindaco De Maio - abbiamo chiesto ai sindacati collaborazione per raggiungere gli obiettivi comuni nel rispetto dei diritti e dei doveri dei lavoratori anche in funzione dei grandi sforzi fatti per modernizzare l’azienda, migliorare la raccolta differenziata e avere una città più pulita». Spezza una lancia a favore dei dipendenti Lucia Pagano della Fiadel. «Abbiamo le prove - dice la sindacalista - che i lavoratori non hanno responsabilità rispetto a quanto evidenziato. Il camion si è fermato solo perché c’era il solito guasto. Alla Multiservizi lo sanno bene che quell’automezzo perde litri di olio. La Fiadel è sempre stata ed è contro i fannulloni. Sono indignata quando, invece, se la prendono con persone perbene per altri motivi».

«Riteniamo la procedura e l’atteggiamento da parte del Comune, proprietario della Nocera Multiservizi, ineccepibile perché rispettosa delle proprie prerogative in merito alle responsabilità nel controllo analogo che è tenuto ad adottare sulla propria società», hanno invece precisato Erasmo Venosi, segretario provinciale della Fp Cgil e il collega Massimo Stanzione della Fit Cisl. Ma si guarda già al futuro. La Nocera Multiservizi è candidata ad essere riferimento organizzativo e gestionale per la nuova società, pubblica o mista, che dovrà gestire il ciclo integrato dei rifiuti nel Sub ambito distrettuale “Agro Meridionale”.

«Quest’obiettivo - hanno precisato Venosi e Stanzione - è per Cisl e Cgil vitale affinché il diritto ad una occupazione ed una retribuzione, rispettose dei diritti sanciti dal contratto di settore, siano la vera conquista sociale, perché il concetto di pubblico, sia esso completo o misto, è un valore aggiunto, che deve essere esaltato e fatto primeggiare».