Al netto della scarsa collaborazione dei cittadini, Nocera Inferiore non è certo una città pulita. Strade e marciapiedi invasi da cartacce, buste e deiezioni canine. In alcuni angoli gli ingombranti restano abbandonati per giorni, vecchi mobili e divani, abbandonati da chi se ne disfa senza chiamare la Nocera Multiservizi per il ritiro. Oppure vecchi igienici lasciati da qualche muratore che vuole risparmiare sul costo di smaltimento. Ed ancora i sottopassi pedonali puliti solo due volte a settimana, i contenitori degli abiti usati vandalizzati, quegli degli oli esausti che trasudano unto. Insomma il panorama non è confortante.

Ad ammetterlo erano stati, nei giorni scorsi, in occasione della presentazione del nuovo calendario della raccolta differenziata, l’assessore Massimiliano Mercede e l’amministratore delegato della Multiservizi, Sergio Stellato. «I cittadini - aveva detto quest’ultimo - devono aiutarci a tenere la città pulita. Nello stesso tempo bisogna punire chi sporca». «Alla gente - sottolineò Mercede - chiediamo maggiore senso civico anche per aumentare la percentuale di differenziata ferma al 55%». Ma i cittadini, quelli che rispettano le regole e non vogliono più vedere tanta sporcizia in giro, hanno alzato il tiro. Basta sfogliare i social per rendersi conto del malcontento.

«Perché in via Amato non passano i netturbini?», chiede Annino Pepe. E di seguito una girandola di commenti, «è così anche in altre strade», «la gente sa che è impunita e fa quello che vuole». C’è anche chi accusa gli sporcaccioni, «le strade sono sporche perché qualcuno le sporca». L’ultima speranza per cambiare le cose è affidata ai 20 nuovi dipendenti che la Multiservizi sta per assumere e ai 14 ispettori ambientali, volontari a giorni in forza al Comune. Questi ultimi avranno il compito di beccare chi sporca anche attraverso il controllo delle telecamere di sorveglianza. «Col nuovo personale - aveva detto nei giorni scorsi il sindaco Paolo De Maio - contiamo di avere un’attività più puntuale anche con la riattivazione del servizio manuale che è certamente più meticoloso delle spazzatrici automatiche. Riporteremo in strada l’operatore ecologico di quartiere». Intanto in consiglio comunale è stato varato un aggiornamento del regolamento di igiene urbana. «Ridurremo gli abbandoni di ingombranti - ha spiegato Mercede - evitando che gli svuota cantine portino quantità elevate all’isola ecologica». Chi porterà in autonomia questi rifiuti all’impianto, dovrà versare un contributo per lo smaltimento. «In questo modo - ha detto l’ex assessore Nicoletta Fasanino – aumenteranno gli abbandoni».