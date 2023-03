Nocera Superiore, arriva la casetta del libro sospeso

I libri trovano casa nella prima «Casetta del libro sospeso» che sarà inaugurata domani, martedì 28, alle 16, a Nocera Superiore. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione Cuofano con la cooperativa Il Canguro, è frutto di una Campagna di promozione in favore della libera circolazione della lettura nella comunità e, in particolar modo, tra i ragazzi. La Casetta conterrà volumi per tutte le età e sarà installata all'ingresso del Centro Polivalente di via Russo.

«È una ulteriore iniziativa per favorire la cittadinanza attiva nella nostra comunità – spiega il sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano – un modo per educare i più giovani alla lettura prendendo in prestito un libro senza nessun vincolo se non la responsabilità di restituirlo e rimetterlo a post per altri che vorranno leggerlo. Sono piccoli gesti che aiutano al rispetto delle regole, a prenderci cura delle cose che sono di tutti». Questo modello di circolazione della cultura è utilizzata in tutto il mondo ed è conosciuta come «book sharing»: un modo semplice ed accessibile a tutti gratuitamente per condividere un bene prezioso qual è la cultura.