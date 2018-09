Domenica 30 Settembre 2018, 06:45

«Vendesi case ad un euro nel Paese dei Murales. Cercasi acquirenti». Potrebbe essere questo lo spot pubblicitario per promuovere l’iniziativa del comune di Orria. Nel comune cilentano, poco più di 1200 abitanti, come in tutti i centri dell’entroterra, si vive a misura d’uomo, i ritmi sono lenti, c’è sempre un clima di festa. Ovvero si vive seguendo lo stile di vita della Dieta Mediterranea. Ma, altro lato della medaglia, anche il comune di Orria soffre come tutti i comuni cilentani, del grave fenomeno dello spopolamento. Sono sempre meno i giovani che restano nel proprio paese. Da qui l’iniziativa del sindaco Mauro Inverso. Vendere le case disabitate ed abbandonate al prezzo simbolico di un euro.L’obiettivo è quello di incentivare il turismo, recuperare il patrimonio urbanistico e architettonico e contrastare lo spopolamento. L’operazione prevede due passaggi. Il primo con la cessione a prezzo simbolico delle abitazioni da parte dei proprietari al comune, il secondo la vendita ai nuovi acquirenti al costo di un euro. Chi acquisterà le case avrà due impegni da rispettate, ristrutturare gli immobili e vivere nel case acquistate almeno cinque mesi all’anno. La speranza è che giovani coppie decidano di trasferirsi ad Orria, ma l’iniziativa è rivolta anche a privati ed agenzie pronte ad avviare attività di tipo turistico come B&B e case vacanza.