Sembrano esserci buone notizie per la realizzazione del parcheggio interrato in via Pietro Formosa, nel cuore nella località Pianesi. Ad annunciarlo il sindaco di Cava de' Tirreni Vincenzo Servalli che ha fatto sapere che a breve sarà bandita una nuova gara d’appalto per affidare i lavori e completare l’intervento dopo il fallimento dell’impresa cavese che aveva vinto l’appalto. «La storia di questo parcheggio - ha spiegato il primo cittadino - è particolarmente travagliata ed caratterizzata dalla burocrazia che attanaglia il nostro paese».

I lavori, cominciati nel maggio 2020 e sospesi dopo pochi mesi, prevedono la costruzione di due piani con 23 box e 28 stalli a rotazione, con ingresso da via Formosa, ai quali andrebbero ad aggiungersi anche gli stalli ricavati nell’area attrezzata scoperta della scuola con ingresso da via Alessandro Della Corte. Dopo il rinvenimento di un cavo elettrico della media tensione che provocò un primo stop dei lavori, per permettere la predisposizione di una variante al progetto, successivamente si è palesato un problema ancora più serio. Infatti, la ditta esecutrice dell’intervento ha avuto gravi problemi gestionali che non gli hanno consentono più la prosecuzione dell'appalto. Da qui è nato un lungo ed articolato contenzioso tra la ditta e l’ente comunale. I lavori sono sospesi da quasi tre anni e finalmente, come spiegato dal sindaco, dopo una lunga trafila burocratica, si intravede la luce in fondo al tunnel:

«Dopo aver contattato tutte le imprese che avevano partecipato alla gara, e constatato che nessuna ha accettato di voler proseguire i lavori e subentrare all’appalto, l'amministrazione ha dovuto approvare nuovamente il progetto esecutivo in relazione alle risorse disponibili e procedere ad una nuova gara per poter trovare una nuova impresa che completi l'intervento - ha dichiarato Servalli - Nel nostro paese purtroppo una procedura di questo genere richiede anni. La buona notizia, è che finalmente siamo ad uno snodo finale per quanto riguarda la gara e la individuazione dell'impresa che dovrà completare l'intervento». I ritardi nell’esecuzione dell’opera sono stati portati più volti all’attenzione dell’amministrazione comunale dai consiglieri di opposizione, lamentando il fatto che il cantiere sta arrecando notevoli disagi ai cittadini della zona e anche alla popolazione scolastica dell’adiacente plesso di via Alessandro Della Corte.

L’intervento di realizzazione dei nuovi parcheggi interrati in via Formosa è atteso da anni dai residenti della zona, poiché, una volta ultimati, daranno respiro alla località Pianesi che da anni soffre della carenza di posti auto dopo la realizzazione della nuova piazza nel cuore dell'antico quartiere a ridosso del centro storico.