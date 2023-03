«La Fonderia Pisano deve essere chiusa. Punto. Perché inquina e non fanno nulla per evitare l’inquinamento». Tanto stringato quanto perentorio. Vincenzo De Luca non fa giri di parole sull’annosa vicenda dell’azienda di via dei Greci. E lo fa, il presidente della Regione Campania, per ribadire quanto già aveva detto tre anni fa. Era maggio 2020 e De Luca, in quel caso, annunciando «una relazione dettagliata dall’Istituto zooprofilattico», affermò: «La mia sensazione è che non si debba aprire l’attività». Stavolta, il presidente non dà spiegazioni. Suscitando la reazione dei Pisano. Che fanno notare come sia la stessa Regione Campania ad asserire «la regolarità» delle emissioni.

È nel corso del lungo intervento al liceo scientifico Severi di Salerno che De Luca parla delle Fonderie Pisano: «A Salerno abbiano la Fonderia Pisano che, a mio parere, deve essere chiusa. Punto. Perché inquina e non fanno nulla per evitare l’inquinamento, tanto per essere chiari». Parole durissime, quelle del governatore. Un’accusa chiara verso gli imprenditori di Fratte. Non più, dunque, un’affermazione motivata dal richiamo a documenti in arrivo, come accaduto nel 2020, ma un’asserzione secca.



Immediata la risposta dell’ufficio Ambiente delle Fonderie Pisano, che parla di «sorpresa e dispiacere» per le parole di De Luca. «Le Fonderie di Fratte non sono inquinanti, come confermano varie sentenze in tutti i gradi di giudizio ottenute nel corso degli anni e come è possibile rilevare dai dati dei monitoraggi effettuati ciclicamente e postati sul sito delle Fonderie». Gli imprenditori di Fratte rispediscono la palla al mittente: «La stessa Regione Campania, attraverso sia i controlli che le centraline di monitoraggio Arpac, asserisce la regolarità delle nostre emissioni».