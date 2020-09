Volontari in azione, nel weekend, per la pulizia del litorale tra Agropoli e Castellabate. Gli «spazzini» del mare sono entrati in azione nella zona di Tresini, pulendo la caletta "Pioppi", dove si erano accumulati un bel po' di rifiuti, soprattutto plastica e polistirolo. Nel corso della giornata di pulizia, sono stati riempiti diversi sacchi con i rifiuti recuperati sul posto e sarà necessario intervenire nuovamente per pulire definitivamente l'area.

«Ricordiamoci che il territorio tutto, non è mio e non è vostro, ma è nostro, perciò se ognuno contribuirà a recuperare anche un semplice pezzo di polistirolo, forse in un futuro (si spera non molto lontano) vivremo in un mondo migliore» spiega Danilo Palmieri, guida CAI promotore della giornata ecologica. Non è la prima volta che l'area di Tresino è interessata da iniziative di sensibilizzazione da parte di escursionisti e volontari.



