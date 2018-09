Venerdì 28 Settembre 2018, 14:11

SAN VALENTINO TORIO - Danni al parco giochi a San Valentino Torio, identificati i vandali. Sono dei giovanissimi del posto. L'ennesimo raid ha visto finire sotto la sferza le giostrine dei bambini, prese di mira da quattro ragazzi. Il fatto è accaduto ieri e sono state numerose le telefonate dei residenti del posto alle forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri e gli uomini della polizia municipale che hanno sorpreso ed identificato i vandali ancora all'interno del parco. Dalle denunce dei cittadini, pare proprio che non si tratti di un caso isolato. Da tempo i giovani vagabondavano nei pressi del parco creando disagi e minacciando i residenti.Il sindaco, Michele Strianese, informato del fatto ha accelerato la procedura per la videosorveglianza in zona. «A giorni - ha detto - entreranno pienamente in funzione le telecamere che abbiamo già installato».