Ravello, a Villa Rufolo il secondo appuntamento de «Il salotto musicale di Nevile Reid»

Domenica secondo appuntamento della rassegna musicale «Il salotto musicale di Nevile Reid» organizzata dalla fondazione Ravello e dedicata alle giovani e più qualificate leve dell’odierno concertismo e non solo.

Protagonisti della matinée ospitata nell’auditorium di villa Rufolo del 25 febbraio (ore 11.30) il duo violino-pianoforte, composto da Riccardo Zamuner ed Emanuele Delucchi, con un programma comprendente la Ciaccona di Vitali, la Sonata n.3 per violino e pianoforte, op.45 di Grieg, la Meditation op.42 n.1 di Cajkovskij e Tzigane di Ravel. A fare da fil rouge, il virtuosismo dei due giovani ma già affermati interpreti, declinato nelle sue diverse forme, violinistico, pianistico e cameristico.

Zamuner, classe 1997, come il pianista Miki Lubrano Lavadera, è un giovane musicista formatosi al conservatorio statale di musica «San Pietro a Majella di Napoli»; Delucchi, classe 1987, ligure di nascita, vive e lavora a Milano. Si è formato con Canzio Bucciarelli, Riccardo Risaliti e Davide Cabassi, diplomandosi in pianoforte e composizione. Tiene recital solistici, con orchestra e in formazioni cameristiche in Italia e all'estero, compone, insegna e tiene lezioni di storia della musica.

L’accesso alla matinée è gratuito per il pubblico residente e previo pagamento del solo biglietto d’ingresso a villa Rufolo per i non residenti.