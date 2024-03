Pochi minuti prima della 14 le prime auto hanno iniziato a percorrere nuovamente il tratto della Cilentana tra Vallo della Lucania e Massicelle. Traffico veicolare ripreso regolarmente a Ceraso, dove era stato interrotto lo scorso 27 dicembre per un problema strutturale sul viadotto Acquarulo. Cantiere chiuso, per il momento, e strada libera per le festività Pasquali. Anas ha mantenuto l’impegno assunto all’indomani della chiusura con l’avvio in tempo record dei lavori e conseguente riapertura in tempo per il ponte di Pasqua. Presenti, ieri mattina, tra gli altri, il sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Tullio Ferrante, l’onorevole Attilio Pierro, il sindaco di Vallo Antonio Sansone e quello di Ceraso Aniello Crocamo, altri primi cittadini e il consigliere provinciale Vincenzo Speranza.

Ad illustrare i lavori eseguiti il responsabile di Anas Campania, Nicola Montesano ed il responsabile dell’area gestione rete di Anas Campania, Sandro Assunto. Sul viadotto Acquarulo erano state riscontrate anomalie su un giunto di dilatazione, determinando l’interruzione della circolazione, l’avvio di verifiche e successivi interventi di ripristino. «Grazie all’impegno di Anas e dell’impresa esecutrice, che ringrazio, siamo riusciti, nonostante le condizioni meteo in alcuni giorni avverse, a centrare lo sfidante obiettivo di ripristinare un collegamento strategico per la Campania, soprattutto dal punto di vista turistico, prima della Santa Pasqua», spiega Montesano dell’Anas. Subito dopo Pasqua riprenderanno i lavori di rifinitura. Le attività verranno svolte mediante l’attivazione del senso unico alternato per circa tre settimane. Intanto, sempre per agevolare la circolazione pasquale, Anas ha ripristinato il doppio senso a Roccagloriosa.

«La riapertura del viadotto per le festività di Pasqua - commenta il sottosegretario Ferrante - è una promessa mantenuta che consente di restituire la piena funzionalità della Cilentana a migliaia di cittadini e turisti». «È un risultato importante - ha ribadito Pierro - anche in considerazione della complessità dei lavori da eseguire e dell’incidenza del meteo, che non ha agevolato gli interventi». Il Cilento continua ad avere una rilevanza cruciale per il Mit, come dimostrano tutti gli investimenti in programma.

Solo sulle strade statali 19 delle Calabrie, Cilentana, Tirrena Inferiore, Bussentina e 166 degli Alburni, sono stati investiti quasi 100 milioni di euro, per interventi di manutenzione programmata, tra lavori ultimati, in corso ed in fase di attivazione.