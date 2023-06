Salerno, restyling dell'illuminazione pubblica con i Led: accordo tra Comune ed Edison Next

Il Comune di Salerno e Edison Next, società del Gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, hanno annunciato stamattina, a Palazzo di Città, il prossimo avvio del progetto di riqualificazione energetica e tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica della città campana. L’inizio dei lavori è previsto il primo luglio.

Il progetto, della durata di nove anni, prevede la posa di oltre 15.300 nuovi corpi illuminanti a Led di ultima generazione su un totale di circa 24.000 punti luce cittadini. Importanti sono i benefici attesi a livello di risparmio energetico e a livello ambientale: le opere di efficientamento garantiranno, infatti, un risparmio energetico annuo pari a circa 7.300.000 KWh, con una riduzione prevista delle emissioni in atmosfera di circa 3.000 tonnellate di Co2 all’anno, corrispondenti alla quantità assorbita da 21.000 alberi.

«Edison Next è fiera di accompagnare l’amministrazione comunale di Salerno in un percorso di sostenibilità e decarbonizzazione, realizzando la riqualificazione energetica della pubblica illuminazione cittadina – afferma Raffaele Bonardi, drettore Business to Government di Edison Next - Siamo convinti che un’adeguata illuminazione del tessuto urbano costituisca un fattore essenziale, non solo per ridurre in modo significativo il fabbisogno energetico e l’impatto ambientale, ma anche per migliorare la qualità della vita di una comunità: consente, infatti, di rendere gli spazi più fruibili anche nelle ore notturne, aumentandone la sicurezza, valorizzandone le connotazioni urbanistiche e migliorandone la percezione a livello estetico.

La pubblica illuminazione costituisce, inoltre, il driver ideale per l’implementazione di servizi smart a elevato valore aggiunto per la città e i cittadini».

«L'accordo che abbiamo siglato è estremamente importante per la nostra comunità – aggiunge Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno - Abbiamo condiviso e realizzeremo, insieme a un partner eccellente, un programma di grande qualità ed importanza. Grazie all'utilizzo delle tecnologie più moderne e a una rigorosa programmazione logistica e urbanistica miglioreremo la qualità di vita e l'attrazione della nostra città. È un progetto di vasto respiro che permette di ottenere un grande risparmio energetico, un deciso miglioramento della resa illuminotecnica, un miglioramento della performance ambientale e del decoro urbano. Avremo piazze, strade, quartieri, monumenti illuminati meglio e con una spesa minore, nel rispetto dell'ambiente e della bellezza dei luoghi che saranno così ancora più vivibili e sicuri».

Il progetto prevede inoltre l’installazione di sistemi di telecontrollo e telegestione «a isola» su tutti i quadri elettrici di alimentazione: tali sistemi, rilevando i dati di performance dell’infrastruttura, permetteranno al gestore e al Comune di verificare sia la corretta gestione, che il regolare funzionamento degli impianti. Per quanto riguarda le opere strutturali, verrà realizzata la messa in sicurezza elettrica e statica dell’infrastruttura impiantistica e, in particolare, saranno sostituiti oltre 900 sostegni in stato di vetustà, ammalorati o corrosi, verrà realizzata la sostituzione e l’adeguamento normativo di tutti i quadri elettrici e la riqualificazione di 27 chilometri di linee elettriche. Un’attenzione particolare sarà riservata alla valorizzazione dell’arredo urbano della città, mediante l’impiego, per la sostituzione di circa 1.600 corpi illuminanti, di prodotti dal design customizzato, in linea con le scelte stilistiche già compiute in passato dall’amministrazione comunale soprattutto per il centro storico, dove si ha una prevalenza di tipologie di apparecchi di illuminazione di particolare pregio estetico.

È stato predisposto un servizio di contact center per la segnalazione di guasti o malfunzionamenti degli impianti di pubblica illuminazione. Il servizio sarà attivo a partire dal 1° luglio 365 giorni l’anno 24h/24 e contattabile dai cittadini attraverso un numero verde (800628172) e un indirizzo mail (reperibili.salerno@edison.it).