Sabato 26 Maggio 2018, 14:49 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 14:57

CASTEL SAN GIORGIO - Rimane chiusa fuori di casa, si arrampica sulla ringhiera del muro perimetrale, ma si ferisce e in pochi minuti muore dissanguata. La vittima è una donna 62enne, la tragedia si è consumata intorno alle 11.30 di stamattina.Ancora non è chiaro se la signora sia uscita per andare a prendere il suo nipotino o se proprio in compagnia del piccolo e del loro cagnolino sia andata nel cortile. Il cane sarebbe fuggito e per inseguirlo la 62enne sarebbe rimasta chiusa fuori. Così avrebbe cercato di scavalcare il cancello, ma si è ferita all'altezza dell'inguine. Un taglio tanto profondo da intaccare l'arteria femorale. Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare ed è deceduta sul posto. Questa la prima ricostruzione.Sulla ringhiera sono state, infatti, trovate tracce di sangue e tutti gli elementi rinvenuti farebbero convergere su questa ricostruzione così come le dichiarazioni di una vicina di casa che ha parlato con la signora in attesa dei soccorsi. Intanto, si è ancora in attesa di sapere se verrà o meno disposta l'autopsia. Sul posto i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso.