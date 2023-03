Perde il controllo dell'auto e si schianta contro l'antica cinta muraria del Parco archeologico dei templi di Paestum

Perde il controllo della vettura e si schianta contro le mura antiche del Parco archeologico. È accaduto ieri mattina a Capaccio Paestum, in via Porta Marina, dinanzi all’area archeologica di Paestum. Un’auto è finita fuori strada impattando contro gli antichi massi della cinta muraria. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una seconda vettura. L’automobilista, un imprenditore del posto è stato trasferito in ambulanza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Nell’impatto ha riportato politraumi al corpo e agli arti ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, immediato l’intervento dei carabinieri della stazione di Capaccio Scalo e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agropoli che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare le cause del sinistro. Non si esclude che l’automobilista abbia perso il controllo della vettura per l’asfalto reso viscido dalla pioggia.