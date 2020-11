I militari dell'Esercito italiano stavano perlustrando la zona del lungomare quando si sono accorti di una coppia in atteggiamenti intimi: due uomini. Così hanno subito allertato la centrale operativa dei carabinieri. Una pattuglia della sezione Radiomobile, coordinata dal maggiore Adriano Castellari, è giunta sul posto, in zona piazza della Concordia, e ha interrotto il rapporto intimo tra i due, chiedendo loro di seguirli in caserma. Qui i due sono stati identificati e denunciati per atti osceni in luogo pubblico.

Probabilmente la coppia ha pensato che, non essendo il lungomare preso d'assedio dai cittadini a passeggio, avrebbe potuto consumare il rapporto liberamente ma non è andata loro bene-

