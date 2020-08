A Cava de’ Tirreni la polizia di Stato è impegnata a cercare ed individuare un uomo, che mercoledì scorso, si sarebbe denudato dinanzi a due ragazze di 18 anni, provando a molestarle. L’episodio si sarebbe registrato nel tardo pomeriggio, in via Oreste di Benedetto, a pochi passi dal convento dei Frati Cappuccini. Stando al racconto delle due ragazze, un uomo di circa 30 anni, con barba e occhiali scuri, si sarebbe fermato poco distante da entrambe, mentre si trovava a bordo della propria automobile. In seguito, avrebbe proseguito, per poi tornare indietro e fermare il veicolo. Uscito dall’auto, sarebbe andato incontro alle due giovani con la cerniera dei pantaloni abbassata. Una circostanza tale che avrebbe spaventato le due 18enni, che a quel punto erano scappate rapidamente nella direzione opposta.

