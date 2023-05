Salerno, accerte un malore e viene salvato dalla Croce rossa che stava facendo formazione ai carabinieri

Malore per un anziano durante il corso di formazione Blsd della Croce Rossa ai Carabinieri. È accaduto questa mattina, lungo la centralissima strada dello shopping a Salerno, davanti ad un istituto di credito. La Croce Rossa Italiana – infatti - con un suo istruttore di BLSD, stava svolgendo un corso di formazione per i Carabinieri del nucleo di vigilanza della banca. Quest’ultimo è stato allertato dai Carabinieri che si trovavano presso l'ingresso sul Corso Vittorio Emanuele, per un'emergenza: un signore anziano era improvvisamente caduto al suolo privo di coscienza. Immediatamente l'istruttore, un volontario del comitato di Salerno, è uscito prestando i primi soccorsi al malcapitato e mettendo in pratica il protocollo previsto per la rianimazione cardio-polmonare, che poco prima stava insegnando ai suoi discenti, che altresì hanno collaborato e aiuto nelle fasi del soccorso.

Allertata anche la centrale del 118, sul posto è giunta successivamente un'ambulanza che ha trasportato l'anziano presso il pronto soccorso del San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per le cure del caso.

Un intervento tempestivo, dunque, che ha permesso di salvare la vita all’uomo: il caso ha evidenziato anche la necessità di avere “a portata di mano” i defibrillatori e soprattutto l’importanza della formazione sull’uso di questi ultimi.