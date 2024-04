Senza tribunale e Procura, con risposte latenti alla richiesta d’istituzione di un commissariato, senza circa 50 carabinieri per il controllo del territorio, senza un carcere e terreno fertile per la criminalità organizzata e per fenomeni di micro criminalità. Il Vallo di Diano da tempo chiede sicurezza, presidi di giustizia e personale per controllare un’area che seppur non densamente abitata è vasta ed appetibile per chi ha cattive intenzioni, come già avvenuto in passato. In questo quadro si riunirà a metà mese il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a Sala Consilina. L’appuntamento è fissato per giovedì 18 aprile nell’auditorium del Polo Culturale Cappuccini.

La riunione avrà come obiettivo principale l’analisi approfondita della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nei centri del circondario. La riunione sarà presieduta dal prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che sarà affiancato dai sindaci del Vallo di Diano ed aree limitrofe. L’importante incontro offrirà l’opportunità di pianificare strategie coordinate per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. I partecipanti discuteranno delle misure attualmente in atto per contrastare la criminalità e della promozione della sicurezza non trascurando l’importanza della collaborazione tra le autorità locali e le forze dell’ordine. Al di là delle grandi inchieste che hanno svelato affari sporchi ne Valdiano - dalle grandi truffe, all’usura e allo sversamento di rifiuti - da tempo i cittadini e gli amministratori chiedono più controlli per i numerosi furti avvenuti in abitazione e in esercizi commerciali oltre che per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Se i colpi nelle case hanno avuto un leggero calo nel corso del 2024, continuano i furti soprattutto all’interno di bar e tabaccherie e ultimamente si sono registrati furti di autoarticolati, auto e all’interno di aziende di tutto il Vallo di Diano. Di questo si parlerà nell’atteso incontro di giovedì prossimo. Ricordiamo che il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è un organo consultivo del quale fanno parte il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri ed il comandante della Guardia di finanza, la cui composizione, allargabile anche a soggetti esterni all’amministrazione della pubblica sicurezza, contribuisce a rendere trasparente la natura della funzione prefettizia.

Del Comitato fanno parte anche i sindaci dei Comuni interessati dalle questioni che saranno oggetto di discussione.