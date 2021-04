Spaccio di droga, pregiudicato in manette a Castellabate

I carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, coordinati dagli uomini della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola Garello, hanno dato esecuzione nella serata di ieri ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 48enne domiciliato a Castellabate, dove stava scontando il regime degli arresti domiciliari. L’uomo era stato fermato nel 2018 perché trovato in possesso di droga. I carabinieri di Agropoli, lo intercettarono in località Fuonti a bordo della sua auto. Alla vista dei militari, cercò di darsi alla fuga lanciando dal finestrino degli involucri contenenti droga, ma fu raggiunto e fermato. Ad una successiva perquisizione domiciliare risultò essere in possesso di ulteriori dosi di stupefacenti e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. Per il 48enne si sono ora aperte le porte del carcere.

