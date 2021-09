Spostano le panchine a Campagna il sindaco va su tutte le furie

«Imbecilli», il primo cittadino di Campagna, Roberto Monaco, appella così quanti hanno spostato le panchine di legno che solo poche settimane fa erano state apposte in un'area urbana del Quadrivio. Un programma di Rigenerazione urbana, con riciclo di materiali di legno, attraverso il quale erano stati realizzati panchine e fioriere.

Invece, c'è chi ha ritenuto di modificare la disposizione data, due fioriere ed una panchina all'interno di uno spazio pubblico. Troppo poco una sola panchina, evidentemente, per un gruppo di persone che hanno preso le panchine disponibili e le hanno disposte a mo' di angolo di conversazione, mandando su tutte le furie il sindaco. «Prendersi la briga di spostare le panchine per fare caciara tutti insieme, dimostra che siete imbecilli almeno due volte - scrive - Per ottenere un mondo migliore, non basta solo pretenderlo (dagli altri), ma bisogna impegnarsi in prima persona. E voi non contribuite».