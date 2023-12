Una tragedia si è consumata ieri mattina nello specchio d’acqua antistante la spiaggia di Licinella, a Capaccio Paestum. Eustachio Sorvillo, esperto sub di 65 anni ha perso la vita durante un’immersione. Originario di Eboli ma residente da tempo ad Agropoli, l’uomo è deceduto dopo essersi immerso in mare nel tentativo di recuperare una rete da pesca rimasta incagliata sul fondale. L’incidente è accaduto poco dopo le 10.30. Quando l’equipaggio del peschereccio si è reso conto che qualcosa stava andando storto ha dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i militari delladiretti dal comandate, i vigili del fuoco, e i sanitari del 118. Subito sono state avviate le ricerche. Ladel malcapitato sub è stata recuperata dal nucleodei vigili del fuoco di Napoli poco dopo le 14 ed è statadi Agropoli. I militari hanno fatto scattare le indagini del caso per determinare con precisione la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di. Nonostante il 65ebbe fosse un, non è escluso che possa essere rimasto a sua voltanel tentativo di liberare la rete incagliata in profondità e che quindi non sia riuscito più a. Ma l’ipotesi più accreditata è che Eustachio possa essere stato colto da unproprio mentre era in

APPROFONDIMENTI Capaccio Paestum, incidente sulla statale 18: due mamme in ospedale, tanto spavento per i loro figli Salerno, il procuratore dei minori: «Qui i ragazzi hanno un disagio psicologico» Ladri in sagrestia a Capaccio Paestum, presi 1.200 euro dalla cassetta delle offerte

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, un peschereccio, lungo circa dieci metri, ieri mattina ha perso l’attrezzatura sul fondale durante una battuta di pesca. L’equipaggio ha immediatamente cercato aiuto, contattando l’esperto sommozzatore ed istruttore di Agropoli. Sorvillo, rinomato per le sue competenze subacquee, è salito a bordo e si è lanciato in acqua con le bombole per affrontare il compito di disincagliare la rete. Tuttavia, nonostante la sua esperienza, qualcosa è andato storto durante l’operazione. Quando il suo corpo è stato recuperato in mare non aveva acqua nei polmoni, quindi l’uomo avrebbe respirato fino all’ultimo. Per questo potrebbe essere stato colto da un malore. Le operazioni di ricerca e soccorso sono state condotte utilizzando motovedette e acqua scooter, anche con il coinvolgimento di mezzi privati ma non c’è stato nulla da fare. Dopo il recupero, il corpo è stato trasportato al porto di Agropoli per consentire l’esame esterno a cura del medico legale, disposto dal magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno, allertato dalla guardia costiera.

La notizia ha sconvolto la comunità di Agropoli dove il sub era conosciuto ed apprezzato da tutti.