© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha patteggiato a quattro anni la cittadina russa che la scorsa estate investì un immigrato, uccidendolo. La sentenza è stata emessa dal gup Piero Indinnimeo del Tribunale di Salerno che ha condannato l'imputata (difesa dall'avvocato Nicola Naponiello) per omicidio stradale. L'incidente mortale avvenne intorno alle 22,30 del 21 luglio dello scorso anno in via Gromola Varolato a Capaccio Scalo : secondo il racconto della donna, che in seguito al sinistro allertò il 118 fermandosi a prestare soccorso al malcapitato per il quale però non ci fu nulla da fare, quest'ultimo a bordo della sua bici aveva improvvisamente invaso la corsia di marcia. L'impatto fu mortale per lo straniero che, in sede di autopsia, risultò avesse bevuto. Ma anche l'automobilista, sottoposta all'alcoltest,. Per questo motivo per la cittadina russa, residente nella città dei Templi, furono disposti gli arresti domiciliari. Misura cautelare al quale la donna è ancora sottoposta.