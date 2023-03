Accusato di stalking ma anche di violenza sessuale nei riguardi di un altro uomo, arriva la condanna ad 1 anno e 10 mesi di reclusione per un 40enne di Nocera. I fatti risalgono al mese di novembre 2020, a San Valentino Torio. L’imputato, che ha ottenuto la pena sospesa subordinata all’adesione ad un percorso riabilitativo, era difeso dal legale Carmelina Maiorino. La procura aveva chiesto una condanna a 2 anni e 6 mesi.

APPROFONDIMENTI Angelo Paradiso, l'ex calciatore del Napoli ai domiciliari: «Stalking ed estorsione alla ex» Segue la ex sul luogo di lavoro e viola il divieto: in carcere La tronista indagata per stalking: «Io la vittima del mio ex fidanzato»

Stando ai fatti - l’indagine partì dopo la denuncia della vittima - l’imputato avrebbe cominciato a perseguitare l’uomo per poi tentare di abusare di lui. Nel dettaglio, gli erano contestati dei palpeggiamenti. La vittima, un 66enne all’epoca dei fatti, fu pedinato e minacciato più volte. Successivamente, divenne bersaglio del lancio di pietre, molestato più volte con le richieste di consumare un rapporto sessuale e persino rincorso in bicicletta. La vittima si vide stravolgere così le sue abitudini di vita, non riuscendo - ad esempio - a recarsi più nel suo terreno agricolo con serenità. In un’altra occasione l’imputato riuscì persino ad entrare all’interno dell’Apecar dell’uomo e a toccargli le parti intime. La denuncia spinse così i carabinieri ad indagare su quella serie di episodi, fino a quando il tribunale di Nocera non impose all’imputato di non avvicinarsi al 66enne. Tra le parti pare vi fosse un rapporto di conoscenza pregresso, che si sarebbe poi evoluto in malo modo per uno dei due, fino alle persecuzioni e al tentativo di abuso. Per la procura vi erano tutti gli elementi per il processo, al punto da mandare a giudizio l’imputato con il rito immediato. Giorni fa la condanna del tribunale in primo grado, con tanto di programma riabilitativo per l’uomo, condannato per le accuse contestate.