Salerno, cinquantacinque ammonimenti della polizia in difesa delle donne

Cinquantacinque gli ammonimenti adottati dal Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, di cui 31 per atti persecutori e 24 per violenza domestica, con relative 5 sospensioni di patenti emesse dalla Prefettura di Salerno, dopo una attenta valutazione dei fatti oggetto di violenza nonché del contesto lavorativo e familiare degli ammoniti – dato, quest’ultimo riferito ai soggetti ammoniti per violenza domestica nel primo trimestre del 2023.

È questo l'impegno della polizia di Stato realtivamente alla violenza sulle donne.

Infatti in una nota la polizia spiega come l’allarme sociale destato da quotidiani episodi riconducibili al fenomeno della violenza di genere intesa come violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, perpetrata in particolare nei confronti delle donne, ha accresciuto l’attenzione rivolta al contrasto di tale complesso fenomeno criminale e alla necessaria tutela delle vittime. A tal scopo, oltre agli interventi di natura legislativa come il codice rosso, che ha determinato un’accelerazione alle indagini su questa tematica, sono state perfezionate le procedure del pronto intervento degli operatori della Polizia di Stato, ma soprattutto, si è consolidato il ricorso a importanti strumenti di prevenzione, in primis i provvedimenti monitori di esclusiva competenza del Questore quali l’ammonimento per il reato di atti persecutori e l’ammonimento per violenza domestica.

Al fine di garantire alla vittima una tutela rapida ed anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale, il Questore, con l’ammonimento, diffida lo stalker o il maltrattante dalla commissione di ulteriori atti di molestia o di violenza domestica, e contestualmente adotta non soltanto misure che attengono alla detenzione di armi e munizioni, ma, nei casi di adozione del provvedimento monitorio per violenza domestica, può richiedere al Prefetto del luogo di residenza del soggetto ammonito l’applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.