Dieta, benefici e valori nutrizionali del cetriolo: tutto ciò che c'è da sapere

Se c'è una cosa che non deve assolutamente mancare nella nostra alimentazione è proprio il cetriolo. Un alimento fondamentale per una dieta equilibrata e attenta agli elementi essenziali per l'apporto vitaminico del nostro organismo. Le sue caratteristiche lo rendono un ortaggio unico e i benefici che porta dal punto di vista estetico sono incalcolabili. Rinfrescante, dalle proprietà diuretiche e depurative e con pochissime calorie: il cetriolo insomma è l'alleato perfetto per mantenersi in forma con gusto. Questo video parla proprio delle sue speciali caratteristiche: ecco cosa c'è da sapere.

