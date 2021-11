Napoli, al via il restyling del Beluga: inverno nella lobby del Romeo hotel

Il ristorante Beluga per l’inverno si trasferisce nella lobby del Romeo hotel, rivoluzionandone gli spazi per continuare a offrire agli ospiti un’esperienza culinaria raffinata e al contempo divertente. Dalle sette del mattino fino a mezzanotte è possibile scegliere di sostare al Beluga per una gustosa pausa colazione, un pranzo o anche una cena. A studiare una carta che capace di combinarerispetto per la stagionalità, qualità della materia prima ma anche contaminazioni è Salvatore Bianco, una stella Michelin alla guida de “Il Comandante”, il ristorante fine dining al decimo piano dell’hotel.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Pizzerie della Campania, tre galletti a Gino Sorbillo:... L'APPUNTAMENTO Dieta mediterranea e archeologia: lectio magistralis del direttore... LA SALUTE Il pomodoro come terapia, il testimonial è lo chef stellato

Tra gli antipasti è possibile scegliere tra la classica parmigiana di melenzane o l’Insalata di gamberi con pomodori confit e olive, mentre i primi si focalizzano sulla reinterpretazione della pasta in tre chiavi diverse: quella classica con spaghetto al pomodoro e basilico, quella italiana con fusilli con ragù alla bolognese e quella tradizionale con linguine di gragnano con vongole veraci. I secondi strizzano l’occhio sia agli amanti del pesce che della carne, perché è possibile scegliere tra branzino alla griglia con emulsione di broccoli e patata al sale o filetto di manzo con patate novelle. I dessert sono una celebrazione della grande tradizione napoletana in materia di dolci, con un classico come il babà con crema e amarena, ma per chi ama un approccio più “light” è possibile scegliere anche tra la selezione di gelati e sorbetti o la tagliata di frutta.

L’offerta si arricchirà nelle prossime settimane anche con una proposta centrata sui piatti più rappresentativi della tradizione napoletana, per immergere ancora di più gli ospiti nei profumi e nei sapori della cucina partenopea. La spettacolare cantina a vista esprime invece tutto il gusto e l’autorevolezza che contraddistinguono Mario Vitiello, maître sommelier de “Il Comandante” che, per Beluga, ha voluto proporre una carta dei vini ad hoc, ricercata e in linea con l’offerta.

Una volta conclusa l’esperienza gastronomica, gli ospiti possono rilassarsi e godere degli spazi nell’area game, dove è possibile giocare a biliardo o calcio balilla, ascoltando musica da un juke-box vintage, circondati dalla bellezza delle opere d’arte che arricchiscono la lobby.

Al decimo piano, Chef Bianco continua a gestire con mano sicura ed estro cosmopolita la cucina de Il Comandante, lo stellato del Romeo hotel. Aperto a cena dal martedì al sabato, il fine diningpropone ai commensali tre percorsi gastronomici da tre, sei e otto portate che rendono omaggio ai gradi del vero “Comandante” da cui il ristorante prende nome, l’armatore partenopeo Achille Lauro. Con Tenente è possibile degustare Uovo 65° con mozzarella affumicata e soffice di patate, Esplosioni di sapori del mare e per concludere Frutta e Cioccolato in fermento. Con Ammiraglio, l’offerta si arricchisce di altre tre portate, ovvero Seppia e patate..., Animella e Maiale in cammino. Tutti i gradi del Comandante, la proposta da otto portate, si articola in Orata alla scapece, Uovo 65° con mozzarella affumicata e soffice di patate, Animella, Il mare a Milano, Ragù 9850, Triglia marina 0, Piccione: petto o coscia? e Dolce uovo a terra.

Il Romeo hotel si conferma indirizzo d’eccellenza per chi desidera vivere un’esperienza unica di accoglienza a Napoli ma anche come destinazione gourmand imprescindibile per conoscere i sapori autentici della grande tradizione gastronomica napoletana.