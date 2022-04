Obicà Mozzarella Bar, Achille Scudieri inaugura il nuovo ristorante a Milano

Obicà Mozzarella Bar, l’insegna di ristorazione portavoce dell’autenticità e della genuinità dei prodotti italiani con un approccio conviviale e cosmopolita, inaugura il nuovo locale milanese che raccoglie l’eredità di Obicà Brera approdando in Via Cusani 1, all’interno dello storico edificio liberty all’angolo con via Broletto.

APPROFONDIMENTI IL RISTORANTE Andrea Aprea due stelle Michelin: riapre il Faro di Capo... L'INAUGURAZIONE Paestum, al via la nuova stagione gastronomica di «Casa... L'APERTURA Legrani, il bistrot nato dal sodalizio tra il Panificio Malafronte e...

Il gruppo, che vanta location in quartieri iconici delle principali città italiane e all’estero, intraprende così il nuovo percorso della sua storia iniziata nel 2004, nel nome di un rebranding che promette di rivoluzionare il suo aspetto agli occhi del pubblico. L’apertura di Obicà Cusani è infatti la prima tappa di un processo di evoluzione del marchio, fortemente voluto dalla famiglia Scudieri che nel giugno 2021 ha acquisito il gruppo.

«Con l’acquisizione di Obicà da parte della famiglia Scudieri, già attiva nel settore della ristorazione dal 2014 con il marchio Eccellenze Campane, è iniziata per noi una nuova fase di evoluzione ed espansione. Il nuovo ristorante in Via Cusani rappresenta il primo passo di questo progetto in cui l’esperienza del cliente diventa ancora più centrale. Non solo un nuovo design e un nuovo modo di comunicare, ma soprattutto la volontà di offrire un viaggio gastronomico lussuoso nel rispetto della semplicità della cucina italiana che si rispecchia nei nostri piatti». Così Davide Di Lorenzo, Ceo del Gruppo Obicà Mozzarella Bar, commenta l’inaugurazione del nuovo indirizzo milanese.

Anche Achille Scudieri, proprietario del gruppo e già fondatore di Eccellenze Campane, si dice entusiasta del nuovo percorso intrapreso da Obicà: «La nuova apertura rappresenta un nuovo capitolo del percorso iniziato con Eccellenze Campane, che condivide con Obicà i valori improntati sulla diffusione internazionale della qualità dei prodotti italiani. Siamo da sempre portavoce dell’autenticità e della genuinità degli ingredienti e questa nuova avventura targata Obicà ci rende estremamente orgogliosi».