Napoli, Sorbillo: «Ecco la pizza Quartieri spagnoli per rilanciare l'economia»

Una pizza per valorizzare ie le attività commerciali della zona a Napoli e far tornare i turisti a frequentarli in sicurezza, dopo il Coronavirus . La pizza nasce da un'idea del commerciante Salvatore Visone e del maestro pizzaiolo Gino Sorbillo. Questa mattina la realizzazionee postata subito sui social di Quartieri Spagnoli Official.Pomodorini gialli e rossi del Vesuvio, provola diaffumicata e aggiunta con la buccia, olive nere, pepe nero macinato grosso, olio extravergine e basilico. La si potrà trovare in tutte le pizzerie che aderiranno alla campagna di sensibilizzazione per la rinascita dei. "L’unioni dei due quartieri Tribunali-Quartieri Spagnoli - spiegano Sorbillo e Visone- potrà spingere tante persone a rifrequentare le due zone come accadeva prima della pandemia".