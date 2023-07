Napoli, Puok firma una partnership in esclusiva nazionale con Glovo

Puok sigla l’accordo di partnership con Glovo, la più grande app di consegne multi-categoria in Italia, in esclusiva nazionale.

Rafael Narvaez, direttore commerciale di Glovo Italia sottolinea: «È con estremo piacere e orgoglio che comunichiamo l’accordo di esclusiva firmato con Puok, realtà iconica della ristorazione napoletana e punto di riferimento per tutti gli amanti del panino. Questa collaborazione rappresenta un tassello fondamentale nello sviluppo del mercato locale ed è la conferma di un progetto che posiziona Napoli come elemento imprescindibile della strategia di Glovo in Italia. La partnership con Puok riafferma la volontà di investire su progetti locali che si differenziano per passione e unicità del prodotto, ingredienti essenziali per proporre un’offerta unica e variegata a tutti gli utenti della nostra piattaforma. Siamo sicuri che Puok continuerà a crescere e saremo felici di essere al loro fianco per supportarli nello sviluppo in Italia».

Paolo Castaldo, co-founder Puok, afferma: «Ringraziamo il nostro nuovo partner Glovo per aver dimostrato concretamente un grande interesse ad avere Puok tra i suoi top partner.

C’è stato uno scambio intenso di idee e visioni ed abbiamo definito un progetto di lavoro che siamo sicuri ci porterà a raggiungere insieme risultati straordinari nei prossimi anni sulla città di Napoli e sul mercato italiano».