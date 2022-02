Al «Pizz’amore e fantasia» di Sant'Anastasia un cuoppo speciale dedicato agli innamorati

Cioccolatini, fiori, anelli sono i regali che da sempre emozionano le ragazze il giorno di San Valentino. Ma un cuoppo fritto consegnato in una scatola a forma di cuore li batte tutti. Il pizzaiolo Salvatore Palma ha pensato così di coccolare le coppie che andranno nel suo locale “Pizz’amore e fantasia” in via Romani 61 a Sant’Anastasia. Per due settimane, fino al 21 febbraio, il locale cambia volto con una esplosione di addobbi a tema come un enorme arco a forma di cuore all’ingresso fino ai dettagli sulla tavola.

APPROFONDIMENTI LE NUOVE PROPOSTE Il Carnevale di S.Qui.Sito: le pizze in pala che ripercorrono la... NFT Il birrificio Kbirr promuove il territorio con l'arte digitale... L'APP Antica Pizzeria Da Michele: Protom lancia la nuova app Mitw del...

Nel menù ci sarà questa speciale formula per far arrivare sul proprio tavolo una frittura all’interno di un cuore. Inoltre, per le prime 30 coppie che prenotano on line riceveranno in omaggio una rosa stabilizzata in un cofanetto. È solo l’ultima delle trovate del giovane pizzaiolo classe ’89 che nei suoi 10 anni di attività ha realizzato numerose iniziative per coccolare i suoi clienti che scelgono il suo locale per più motivi a partire dalla qualità dei prodotti, all’accoglienza dedicata, fino all’ampio parcheggio gratuito.