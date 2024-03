CX Store Award, Sole365 “miglior reparto ortofrutta” per il terzo anno di fila

Sole365 riceve il premio CX Store Award come “Miglior Reparto Ortofrutta”, in Italia, per il terzo anno consecutivo.

Venerdì 15 marzo a Milano, all’interno del convegno “La metamorfosi del retail” si è svolta la cerimonia di premiazione annuale attribuita alle insegne con il maggior numero di clienti soddisfatti. Dopo il 2022 e il 2023, anche quest’anno Sole365 si aggiudica il premio CX Store Award.

Il premio, ritirato da Antonio Apuzzo, amministratore delegato di AP Commerciale, è il risultato dell’indagine realizzata da Promotion e Amagi, società di ricerca di mercato che in gennaio e febbraio 2024, su un panel rappresentativo di 17.541 famiglie, ha analizzato il giudizio dei decisori d’acquisto. «Questo premio rappresenta il riconoscimento dell’impegno, continuo e instancabile, di tutto il team di Sole365.

Siamo molto grati ai nostri clienti per aver percepito e premiato il nostro lavoro. Il fatto che sia il terzo anno consecutivo in cui riceviamo questo riconoscimento dimostra quanto siamo orientati a sfidare noi stessi, garantendo ai nostri clienti un'esperienza di acquisto eccezionale», afferma Apuzzo.

Dall'organizzazione del reparto alla presentazione dei prodotti, emerge quanto Sole365 investa tempo e professionalità per assicurare ai propri clienti un’esperienza di acquisto superiore. Il Reparto Ortofrutta dei punti vendita del brand è completamente allestito e presidiato, grazie ad un minuzioso controllo da parte degli operatori e un'accurata esposizione dei prodotti, secondo un modello espositivo ben progettato. «Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato e continueremo a lavorare duramente per mantenere gli standard di eccellenza che ci hanno permesso di ottenere questo prestigioso riconoscimento», conclude Apuzzo