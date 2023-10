Il piano di evacuazione dei Campi Flegrei: la città divisa in zone e lo schema di gemellaggio

Terremoto Napoli, cosa fare in caso di evacuazione? Sul sito della protezione civile è possibile consultare la mappa interattiva di zona rossa e zona gialla per il vulcano Campi Flegrei. Al di là di qualsiasi incertezza, resta il fatto che «è impossibile pensare che i Campi Flegrei si spengano perché sono un vulcano attivo». Per questo prepararsi ad affrontare un'eventuale emergenza è d'obbligo, soprattutto considerando le difficoltà della possibile evacuazione di una zona così densamente abitata. Ecco tutto quello che c'è da sapere.