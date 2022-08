Cesare Cremonini suona al matrimonio del suo bassista e amico Ballo

Cesare Cremonini suona ai matrimoni? Se si tratta di quello del suo migliore amico, allora la risposta è si. Ballo e Cremonini, li abbiamo conosciuti insieme, uno la spalla dell'altro. Oggi di nuovo a fianco per un evento speciale, Nicola Balestri (in arte Ballo) si sposa con la trentina Erika Moltrer, con la quale ha già due figli, al Lago di Garda. E quale testimone migliore di Cesare? Un'amicizia consacrata 23 anni fa con i Lunapop, gruppo che ha dato vita al successo "50 special", il bassista è stato l'unico a seguire la strada di Cremonini una volta sciolta la band.

Cesare Cremonini e Ballo in giro sul Lago di Garda, in Vespa?

Il cantante ha condivido lo speciale momento con i fan su Instagram, postando una foto con Ballo, in sella a una Vespa, anzi no, una Lambretta: «È iniziata la tre giorni da testimone e protettore ideale del matrimonio legittimo (e approvato da tutte le leggi dell’amore) di Ballo con Erika Moltrer. Bello qui al lago di Garda». Cesare ha voluto stupire gli ospiti e il web, al matrimonio ha suonato il basso, in abito, e ha postato il video sulle sue storie, un bel momento che il cantante ha voluto dedicare al suo bassista e amico di una vita.