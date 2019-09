Clarissa Marchese di Uomini e Donne incinta a quattro mesi dal matrimonio, l'annuncio social: «Possiamo gridarlo al mondo intero»

Lunedì 30 Settembre 2019, 19:39 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2019 19:49

Quattro mesi fa Clarissa Marchese ha sposato il fidanzato Federico Gregucci e ora diventeranno genitori del loro primo figlio. Clarissa, ex corteggiatrice di “Uomini e donne” e Miss Italia nel 2014 infatti è incinta e ha dato il lieto annuncio dal suo profilo Instagram.Clarissa ha postato una foto col suo pancino in bella vista baciato dal marito, seguito dalla didascalia: «Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero 😍 @fede_greg ed io amiamo già alla follia il nostro bimbo (o la nostra bimba!) #LoveCreatesLove ❤».Nelle stories la Marchese ha poi dato altri particolari: «La gravidanza – ha spiegato ai suoi follower - è arrivata subito. Pensavo bisognasse riprovarci più volte, mentre è stato concepito ai primi di giugno».La scoperta risale a luglio: «Il 10 luglio, quando l’ho detto a Federico e alla mia famiglia è stato uno dei momenti più belli della mia vita (…) ero estremamente stanca e avevo il fiato corto. Avevo difficoltà a fare i gradini per salire a casa. Ora va tutto bene, magari ho giusto un po’ di nausea la sera».