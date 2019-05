Francesco Chiofalo, nuova fidanzata dopo l'operazione al cervello: è l'ex tentatrice Antonella Fiordelisi

Venerdì 3 Maggio 2019, 19:39 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 21:03

«Basta pettegolezzi su Federica Spano, la mia fidanzata è Antonella Fiordelisi». Dopo l’annuncio sui social sul suo nuovo amore, Francesco Chiofalo, di nuovo in forma dopo essere stato sottoposto a un’operazione al cervello, svela il nome della sua nuova fiamma, ex tentatrice di “Temptation Island”.Prima si era parlato di Federica Spano («Tutto quello che è uscito sul web è falso – ha fatto sapere al “Magazine di Uomini e donne” che pubblica anche le foto della coppia - Federica è solo un'amica. Ci hanno fotografato mentre, per caso, ci eravamo incontrati dal mio tatuatore. È una ragazza simpatica, molto dolce ma con cui al massimo ho scambiato quattro chiacchiere»), ma la realtà è un’altra: «Molti di voi probabilmente già la conoscono. Ci siamo conosciuti a Temptation Island, ai tempi in cui partecipavo in coppia con Selvaggia. Sto parlando di Antonella Fiordelisi. Tra di noi, nel villaggio, era nata semplicemente una bella amicizia. In questi anni, poi, abbiamo continuato a sentirci, ma senza doppi fini. Finché, nel periodo in cui sono stato male, lei è stata una delle persone che più mi è stata vicino. Non ho subito capito che da parte sua ci fosse dell'interesse. (…) E, invece, il ventuno marzo ci siamo dati appuntamento per un caffè, perché lei era a Roma, e da lì è iniziato tutto».Dopo aver mantenuto il serbo vogliono uscire alla luce del sole: «Avevamo paura di lanciare notizie che poi non avrebbero avuto un seguito. Volevamo prenderci prima del tempo per noi, per vedere se funzionavamo davvero come coppia, e poi rendere gli altri partecipi di questa storia. Le notizie che sono uscite su Federica, però hanno dato la spinta per parlarne. Antonella si è infastidita molto per quelle foto. Ci siamo stancati di vivere nell'ombra».