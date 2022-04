Francesco Sarcina, confessione sulla fidanzata Nayra: «Lei non sapeva...»

Dal 2020 Francesco Sarcina è legato ad una modella messicana, la 25enne Nayra Garibo. A neppure un anno dal primo incontro, nel dicembre 2021, la coppia ha avuto una bambina: la piccola Yelaiah. Per il frontman delle Vibrazioni, è la terza figlia dopo Tobia, avuto quindici anni fa da un legame giovanile, e Nina, nata dal matrimonio poi naufragato con l’influencer Clizia Incorvaia.

In un’intervista al settimanale Di Più Tv, Sarcina ha rivelato che Nayra è arrivata all’improvviso, quando ormai non credeva più nell’amore. Sarcina ha confidato di aver incontrato la compagna durante un viaggio in Messico: «Lei non sapeva neppure chi fossi, si è innamorata dell’uomo, non del cantante, non le interessava la notorietà. Questo è stato bellissimo».

Così, Nayra ha lasciato il Messico e si è trasferita a Milano, dove ora vive con Francesco Sarcina. La differenza d’età, lei 25 anni, lui 45, non sembra essere un problema per la coppia. Inoltre, il cantante ha rivelato che essendo padre di 3 figli, avuti da tre donne diverse, si impegna al massimo per tenerli insieme e farli andare d'accordo.