Laetizia Casta torna in copertina: bella e sexy come vent'anni fa

torna sulle copertine patinate con due foto sensualissime, entrambe pubblicate sul nuovo numero diUna poco "casta" la mostra completamente senza veli e l'altra con indosso un vestito nero e trasparente diL'ex top model, famosissima sul finire degli anni Novanta, ha calcato le passerelle più importanti del mondo e il palcoscenico del Festival di Sanremo.Fisico statuario, forme prosperose e sorriso imperfetto, è stata testimonial L’Oréal e icona di Victoria’s Secret. Dopo la moda si è dedicata al cinema e ai tre figli (Sahteene, avuta dal primo compagno Stéphane Sednaoui e Orlando e Athena, avuti dall’ex Stefano Accorsi). Oggi ha 41 anni, ma il tempo per lei sembra fermato. Negli scatti diLaetitia Casta guarda fissa in camera, si accovaccia nuda sugli scogli o lascia intravedere il decolletè stretta nell'abito nero.Occhi azzurrissimi, capelli bagnati e labbra socchiuse. Il settimanale riporta i lettori indietro di un ventennio con la mente. Eppure Laetitia Casta non è più la ragazzina degli anni Novanta: è una donna adulta ed è sempre bellissima.