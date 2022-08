Manuel Bortuzzo, il nuovo amore è la TikToker Angelica Benvieri (e Lulù reagisce così)

Manuel Bortuzzo esce allo scoperto e confessa che c'è un'altra donna che gli ha fatto battere il cuore dopo Lulù. L'ufficialità arriva direttamente dal profilo Instagram del nuotatore ed ex-Gf che ha condiviso una storia con la foto di un romantico bacio con una ragazza. Chi è lei? Angelica Benvieri, Tiktoker con oltre 300mila followers. È stata proprio la ragazza a pubblicare per prima lo scatto (che lui ha ricondiviso) rendendo ufficiale la notizia.

Angelica Benevieri, chi è la nuova fiamma di Manuel Bortuzzo

Angelica Benevieri, romana, 20 anni, è una tiktoker con un canale seguito da oltre 300mila follower. Ha recitato nella fiction “Le indagini di Lolita Lobosco” ed è apparsa anche nel programma di Cesare Bocci “Imperfetti sconosciuti”. Da tempo erano circolate alcune indiscrezioni sulla possibile relazione con Manuel, ora, con lo scatto condiviso è arrivata la certezza.

La rottura con Lulù

L'amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è scoccato all'interno della Casa del Grande Fraello Vip, appassionando i fan. All'uscita dal "reality" però la coppia si è scontrata con una nuova vita e una nuova quotidianità e dopo pochi mesi la relazione è terminata. È stato proprio lui a mettere il punto di fine alla relazione. Il motivo non è mai stato rivelato: secondo quanto rivelato da lei in alcune interviste, il ragazzo avrebbe subito delle pressioni da parte dei suoi familiari. Lui smentisce tutto, affermando semplicemente che in quel rapporto "non stava più bene".

La reazione di Lulu: è ancora innamorata?

Non è chiaro se Lulù Selassiè sia ancora innamorata di Manuel. Nelle ultime interviste rilasciate (a giugno) parlava ancora con affetto: «Come sta il mio cuore? Insomma, come sempre… Un po’ triste però vado avanti grazie alla mia famiglia, il lavoro, gli amici che mi distraggono. - ha dichiarato Lucrezia a Casa Chi - È ovvio che un amore e un sentimento così non si può cancellare. A me comunque questa persona manca ed io ho ancora dei sentimenti fortissimi e diciamo che non sono felicissima».

Mentre lui pubblicava la storia con la sua nuova fiamma lei ha invece postato uno scatto insieme alle sorelle, che sembrano ridere e divertirsi in una camera d'albergo.