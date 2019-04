Meghan e Harry, impazza il toto-nomi del primo figlio: da Diana a Brexit

Finora, il nomeè in cima alla lista dei bookmaker senza praticamente rivali e William Hill ha messo le probabilità a 4/1. Victoria, Alice, Grace ed Elizabeth sono alle spalle, mentre Albert, Arthur e James sono supposizioni popolari nel caso di un maschio. Il portavoce dell'azienda di scommesse Rupert Adams personalmente dubita che Harry sceglierà un nome che evochi così direttamente la tragica morte di sua madre nel 1997 e ha aggiunto: «Ci sono tutte le possibilità che si tratti di un secondo nome». Carolyn Harris, una storica della famiglia che insegna alla School of Continuing Studies dell'Università di Toronto, concorda sul fatto che Diana potrebbe essere il secondo nome, come già accaduto con la figlia di William e Kate, Charlotte, il cui nome completo è Charlotte Elizabeth Diana.«La scelta di Diana come nome metterebbe molta pressione sulla bimba, dato che la stampa la confronterebbe costantemente con la sua famosa nonna», ha detto. Un possibile secondo nome potrebbe essere Ruth, che appartiene sia a una delle bisnonne di Meghan sia alla nonna materna di Diana, Lady Ruth Fermoy. Alcuni osservatori ipotizzano che Meghan, a lungo sostenitrice dei diritti delle donne, potrebbe scegliere un nome evocativo di donne forti della storia: Eleanor, per esempio, come Eleanor Roosevelt, o Eleonora d'Aquitania, regina d'Inghilterra nel XII secolo.Ci sono state anche scommesse assurde: Ladbrokes ha riferito che 2 sterline sono state puntate sul nome Brexit con quote di 500/1 e persino Donald quotato 250/1. Oppure nomi eccentrici, da New Age a Sunshine. Qualunque sia il nome che sceglieranno, il nuovo bambino non avrà automaticamente il titolo ufficiale di principe o principessa. Detto questo, la bisnonna del bambino, la regina Elisabetta II, potrebbe decidere, se vuole, che il bambino sia un principe o una principessa. Il primo figlio di Harry sarà il settimo in linea di successione al trono