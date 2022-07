Noemi Bocchi, la nuova “fiamma” di Totti ha amato anche un ex tronista di Uomini e Donne: ecco chi è

Fari puntati su Noemi Bocchi. La presunta nuova fiamma di Totti, immortalata dagli scatti di Chi, ha catturato l'attenzione mediatica dopo l'ufficialità della separazione dell'ex Capitano della Roma e di Ilary Blasi. Sembra, infatti, che Francesco Totti non sia l’unico fidanzato di Noemi che faccia parte del mondo dello spettacolo. In passato, Noemi avrebbe frequentato un ex tronista di Uomini e Donne: Gianfranco Apicerni.

A rivelare questo particolare, è il Corriere dello Sport che ha raggiunto Gianfranco, attualmente postino di C’è posta per te, per chiedergli del legame con Noemi. «Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita» ha raccontato Apicerni, che a Uomini e Donne scelse l'influencer Valeria Bigella.

L’amore con Noemi è cominciato dopo la partecipazione di Gianfranco al reality show “Campioni”, quindi prima del trono a Uomini e Donne, ed è durato due anni. Un amore importante arrivato al capolinea per motivi che Gianfranco non ha voluto specificare, ma sembra che mantenga di lei un bel ricordo.



Gianfranco, però, non è sembrato propenso a rilasciare dichiarazioni su Noemi, probabilmente consapevole del clamore mediatico che sta sollevando la presunta relazione tra la 34enne romana e l’ex capitano della Roma. Il postino di C’è posta per te ha infatti spiegato: «Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi».

Il legame fra l'ex protagonista di Campioni e Noemi era destinato a finire. In seguito, infatti, Noemi ha conosciuto Mario Caucci, l'uomo che per 10 anni è stato suo marito ed è il padre dei suoi due figli.