Paola di Benedetto, parla l'ex: «Mi aveva detto di aspettarla»

Domenica 11 Marzo 2018, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - «Non la cercherò più, non le scriverò mai»., ex-fidanzato di, naufraga all’Isola dei Famosi, acommenta le dichiarazioni dell’ex-fidanzata sull’amore pere anche sulla loro storia finita.Matteo e Paola sono stati insieme per quattro anni, prima della partenza della naufraga ci sarebbero stati anche un bacio e una promessa: Paola gli avrebbe detto che avrebbero potuto riprendere la loro storia al suo rientro dal reality.Al reality, però, l’ex-Madre Natura si è rapidamente innamorata di Monte, “dimenticando” il precedente fidanzato e anzi lasciandosi anche andare a commenti poco gentili nei suoi confronti.Perché?, domanda« Mi conosce e sa che non vorrei avere più nulla a che fare con lei - è la risposta di Matteo Gentili - I suoi comportamenti parlano. Vorrei solo chiederle perché la sera prima mi ha scritto “ti voglio tanto bene, non stare male per me” e dopo appena un giorno ha baciato Francesco Monte. Io non la contatterò più, se vorrà parlarmi dovrà prendere il treno e venire da me».