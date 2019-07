Rihanna cerca inquilini per la sua villa a Hollywood: ecco quanto costa l'affitto

Domenica 21 Luglio 2019, 16:38 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2019 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro camere da letto, una grande piscina e persino una sala cinema. La casa di proprietà diè unaeppure lanon ci ha mai abitato. Preferisce, invece, cercare gli inquilini perfetti, che abbiano le giuste credenziali e un adeguato conto in banca. Per viverci, infatti, è necessario sborsareal mese.La villa per cui cerca inquilini è composta daDiverse stanze sono arredate con pavimento in marmo e lampadari d'oro e c'è anche una palestra in cui potersi allenare. La proprietà era stata messa in vendita alla fine del 2018 perché Rihanna era rimasta colpita da un episodio spiacevole: un fan era riuscito a introdursi in casa indisturbato e a trascorrere 12 ore tra le sue cose prima di essere arrestato dalla polizia. Senza acquirenti, la cantante ha optato per l'affitto.Rihanna è stata eletta da "Forbes"Il magazine economico ha stabilito che la ricchezza della star raggiunge i 600 milioni di dollari (circa 531 milioni di euro). Non sono un mistero neanche le sue capacità imprenditoriali. La popstar ha fatto una serie di investimenti immobiliari nell'ultimo periodo: possiede un'abitazione alle Barbados da 20 milioni di euro, una casa a Londra da 8 milioni di euro e infine un appartamento di lusso a Westwood, in California da oltre 800 mila euro. Contribuiscono al bilancio l'attività di stilista di lingerie e quella di ideatrice di una linea di make up.