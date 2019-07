Tony Colombo e Tina Rispoli, pace fatta e singoli in arrivo. Ma i fan insorgono: «Ci avete preso in giro»

Venerdì 5 Luglio 2019, 20:06

Pace fatta tra Tony Colombo e Tina Rispoli dopo la recente "maretta". E' lo stesso cantante neomelodico ad annunciarlo con la moglie sul loro profilo Instagram. I due sono ritratti al mare mentre si baciano con una scritta lapidaria "Finalmente mia". E non solo: sono stati annunciati i tanti attesi singoli di Tony, tra questi ''A gelusia', che narra dei loro problemi di coppia. Eppure i fan non hanno sembrato gradire quella che a tutti gli effetti sembrebbe una messinscena. "Ci avete presi in giro", "Avete scherzato con i sentimenti", sottolineano diversi followers tra i commenti.