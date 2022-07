Fari del gossip ancora puntati su Francesco Totti e Ilary Blasi. L'ufficializzazione della separazione dei due ha lasciato tutti di sasso, nonostante si vciferasse ormai da mesi che il rapporto era in crisi nessuno ci voleva in fondo credere, e neanche loro volevano arrendersi. Per questo sono arrivate poi le smentite, prima dell'ex Capitano via social e poi quelle televisive della conduttrice de L'Isola dei Famosi. Ma lunedì scorso è uscita la verità. Con due comunicati separati Ilary e Totti hanno annunciato la loro separazione. I pettegolezzi si rincorrono velocisiimi, tra una Blasi sempre piu' in mostra dalla Tanzania e un Totti piu' riservato che però sembrerebbe essere la causa reale della fine della storia.

Dopo 20 anni insieme, 17 di matrimonio e tre figli sembra che la relazione tra i due fosse in crisi già da tempo, ma l'accordo era che nessuno dei due si facesse "beccare" pubblicamente in atteggiamenti intimi con altri. Il servizio di Chi con l'ex Pupone che entra e esce dalla casa di Noemi Bocchi avrebbe quindi fatto crollare tutto il castello che ormai era un castello di sabbia. Una storia giunta al termine e su questo the end tutti ci stanno mettendo bocca. Non poteva certo mancare un'altra dichiarazione dell'amico storico di Francesco. Un'altra. Alex Nuccetelli dai microfoni de L'Estate in diretta, ha voluto specificare alcune cose. Lui che ha presentato Francesco e Ilary, e sempre lui che avrebbe presentato anche Noemi a Totti.

Le ultime dichiarazioni

Il pr romano ha commentato dicendo che, secondo il suo punto di vista, dopo vent'anni tutto può accadere. Anche se dubita fortemente che ci possano essere terze persone, specie in un rapporto così importante. Sono «due genitori fantastici» che stanno crescendo i figli nel migliore dei modi cercando di fare apparire in loro delle radici di base». Li racconta così l'ex di Antonella Mosetti agli ex coniugi: «Sembrerebbe difficile per una coppia così importante, che hanno questi fari addosso. Le tentazioni sono tante. Credo che c'è veramente da fare un plauso assoluto per questi due ragazzi così belli e vincenti». Insomma Nuccetelli forse fa un passo indietro e parla di possibili altre storie, ma dubbie. Inoltre ci tiene con questa intervista a specificare il suo ruolo nella conoscenza tra l'ex Capitano e la 34enne di Roma Nord che gli avrebbe rubato il cuore. Il body builder ha rivelato di non essere stato lui a presentarli, né di aver confermato la loro relazione. Di Noemi ha detto che è una ragazza che conosce da tempo e che è fantastica.