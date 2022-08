Uomini e Donne, Davide Donadei ufficializza la rottura con Chiara Rabbi: «È colpa mia...»

Davide Donadei rompe il silenzio e ufficializza su Instagram la fine della storia d'amore con Chiara Rabbi. I rumors ne parlando da settimane, mancava solo la conferma da parte dei diretti interessati, ed eccola arrivata. La coppia, nata a Uomini e Donne, si è lasciata dopo una relazione di più di un anno. Recentemente Chiara aveva parlato, sulle sue stories, dei motivi che hanno portato i due ad allontanarsi, ovvero ragioni "sentimentali", a detta sua. La ragazza, inoltre, si è difesa da una serie di accuse che la definivano "eccessivamente gelosa", e poi ha parlato della sua storia con Davide al passato, confermando così la rottura.

Davide Donadei mette un punto alla storia con Chiara Rabbi

L'ex tronista annuncia su Instagram la fine della relazione con Chiara Rabbi: «Non sarà uno sciacallo giornalista a raccontare la chiusura della mia storia, sarò io», Davide Donadei sottolinea: «Proprio perché la responsabilità è tutta mia, è da me che è partito tutto ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi che è una sola. Io e Chiara non stiamo più insieme. Continuate a volerci bene».

Il messaggio di Chiara Rabbi ai suoi followers

L'ex corteggiatrice risponde pubblicamente alla story dell'ormai ex fidanzato e manda un messaggio diretto a chi la segue: «Ci tengo a spendere due parole per me e per la nostra storia.. I problemi tra me e Da rimarranno tra di noi e solo noi sappiamo quanto entrambi stiamo soffrendo! E’ vero che la decisione è sua ed è anche vero che sono davvero dispiaciuta perché per me lui è ancora ad oggi molto importante. Detto questo io sono abituata alla vostra cattiveria ma questa volta vi chiedo cortesemente di non prendere nessuna parte e se proprio la volete prendere se non sono io ad a odiarlo o insultarlo perché vi sentite in diritto voi? E’ una persona speciale che si fa in 4 per chi ama, è un ragazzo educato e un gran lavoratore e mai e poi mai ha fatto qualcosa per poter essere giudicato male».