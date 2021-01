Verratti, Capodanno con proposta di matrimonio: il sì di Jessica in Marocco

PESCARA - Capodanno decisamente speciale per Marco Verratti: il calciatore del Paris Saint-Germain, campionato francese, nativo di Manoppello, si è rilassato in Marocco, a Marraskesh, dove, in uno scenario mozzafiato, ha chiesto la mano della sua bella Jessica Aidi, top model francese.

Una location da sogno ha fatto da sfondo a uno dei momenti più importanti per la coppia che si è conosciuta e innamorata proprio dopo il trasferimento di Verratti a Parigi.

Verratti, classe '92, è anche uno dei pilastri della nazionale italiana di calcio. Esploso nel Pescara di Zeman, nel 2021 è stato acquistato dal Paris Saint Germain e si è trasferito in Francia: guadagna 6 milioni di euro l'anno.

