Coronavirus, anche Laura Biagiotti annulla la sfilata alla Milano Fashion Week

L'allerta Coronavirus si riflette anche sulla Settimana della Moda. Anche se la Milano Fashion Week si terrà regolarmente, nella mattinata di oggi il brand Laura Biagiotti ha deciso di tenere regolarmente la propria sfilata, ma a porte chiuse.

L'annuncio arriva da Lavinia Biagiotti: «La sfilata della collezione Laura Biagiotti AI 2020-21 prevista per oggi, 23 febbraio 2020, si svolgerà a porte chiuse. La decisione è stata presa in seguito all'aggravarsi della situazione relativa al Coronavirus nel nostro Paese con il fine di non esporre gli invitati a rischi».

La sfilata al Piccolo Teatro Studio di via Rivoli si terrà quindi a porte chiuse, ma l'evento sarà trasmesso in live streaming sul sito ufficiale di Laura Biagiotti, sul sito ufficiale della Camera Nazionale della Moda Italiana e in diretta sul profilo Instagram laurabiagiottiofficial e sulla pagina Facebook Laura Biagiotti.

Ultimo aggiornamento: 13:56

