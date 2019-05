Banksy a Venezia, quale dei due uomini è il misterioso artista?

Sabato 25 Maggio 2019, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2019 13:42

Prima il murale del «Naufrago bambino», poi il video in cui viene allontanato dalla Polizia Municipale. Questa voltafa la doppietta e si prende gioco due volte dei suoi ammiratori e dei suoi "cacciatori". Quelli più curiosi che da decenni provano a svelare l'identità dell'artista, infatti, stanno analizzando attentamente le foto scattate anei giorni in cui è stata esposta l'opera "neutralizzata" dai vigili urbani.Non parliamo del graffito comparso a metà maggio su un muro nel canale dia Venezia, vicino all'università, ma dei quadri-mosaico della nave crociera. Se il valore del palazzo dove è stato disegnato il "Naufrago bambino" è aumentato incredibilmente , così i volti dei due misteriosi personaggi attorno ai dipinti sono diventati improvvisamente famosi. Uno dei due, il signore con cappello e sciarpa, sarebbe un certo. Un professore di scuola che però ai giornali locali ha smentito tutto. Mistero anche sul nome dell'altro uomo, barba e capelli scuri, che monta i quadri prima della performance. Molto probabilmente, però, entrambe le persone fanno parte di un collettivo ingaggiato proprio da Banksy per promuovere le sue opere e alimentare ancora una volta il mistero sulla sua identità.