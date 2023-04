Le opere di Banksy sbarcano all'Ex Eliseo di Avellino

Dopo il grande successo di pubblico registrato con la mostra di Andy Warhol, l'amministrazione comunale di Avellino presenta la mostra “Banksy è chi Banksy Fa! An unconventional Street Art Exhibition”, che sarà ospitata presso le sale espositive dell'Ex Eliseo, con la curatela di Raffaele de Felice e Matteo Vanzan.

Organizzata dal Comune di Avellino, promossa dagli assessorati alla Cultura e al Turismo e prodotta dall'agenzia MV Arte, non presenterà solamente il celebre artista di Bristol, ma anche alcuni dei principali protagonisti della scena Street Art internazionale, come Taki 183, John Fekner, Mike Giant, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Obey, Space Invader, Mason Storm, Martin Whatson, Paul Kostabi, Vhils, D*Face, Icy and sot, J. R. e molti altri ancora.

Oltre 70 opere, provenienti da collezioni private italiane e dagli stessi artisti, in un'alternanza di lavori su tela, legno, carta, serigrafie firmate, poster e memorabilia selezionati dopo oltre due anni di ricerca.

«Ad aprile torniamo all’ex Cinema Eliseo, con una mostra di caratura internazionale dedicata a Banksy e alla Street Art, che ha l’obiettivo di alzare ancora di più l’asticella della nostra proposta culturale», afferma il sindaco di Avellino e assessore alla Cultura, Gianluca Festa. «Con “Banksy è chi Banksy Fa!”, celebriamo un movimento artistico che annovera tra le sue fila anche Keith Haring, Jean-Michel Basquiat e Space Invader, solo per citare alcuni di quelli che saranno in mostra dal 7 aprile a fine giugno. Continuiamo il nostro percorso di valorizzazione di Avellino, convinti sempre di più che l’Arte sia patrimonio di tutta la comunità e, come tale, vada fruita nei luoghi più cari ed identitari della città».